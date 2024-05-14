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Німецький збройовий концерн Rheinmetall заробив грошей менше, ніж очікувалось – WSJ

14 травня 2024, 17:31
Німецький збройовий концерн Rheinmetall заробив грошей менше, ніж очікувалось – WSJ
Фото: з вільного доступу
Німецький виробник зброї Rheinmetall втратив у продажах, але очікує заробити рекордну суму за результатами року.

У першому кварталі 2024 року виробник озброєння з Німеччини Rheinmetall не виправдав раніше озвучені прогнози зростання продажу та прибутку.

Про це пише The Wall Street Journal.

Але підсумковий річний прибуток має "наздогнати" раніше озвучений прогноз – продаж на 10 млрд євро за операційного прибутку 14-15%.

Група Rheinmetal очікує, що цьогоріч продажі досягнуть позначки в 10 млрд євро ($10,79 млрд) вперше в своїй історії, адже військові конфлікти та війни сприяють тому, що в найближчі місяці будуть замовлення.

Таким чином, оптимізм не залишає керівництво Rheinmetall, яке сподівається на продовження надходження замовлень від уряду. Йдеться про виробництво різних боєприпасів, систем ППО, а також іншого військового обладнання та техніки.

Експерти з Європи виправдовують оптимістів із німецького концерну. Багато хто вказав на той факт, що перший квартал традиційно є слабшим за продажами, ніж наступні.

 

Німеччинавійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

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