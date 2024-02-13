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Німці хочуть збільшити витрати на оборону – Politico

13 лютого 2024, 17:19
Німці хочуть збільшити витрати на оборону – Politico
Фото: з вільного доступу
Більшість німців вважають, що Берлін не зробив достатньо, щоб привести армію у форму.

Про це пише американська медіа-організація Politico.

Така позиція серед суспільства знаходить все більше прихильників через заяви Дональда Трампа, який пригрозив, що на посаді президента США не захищатиме союзників по НАТО, якщо на них нападе росія. 

Результати опитування консалтингової компанії PwC показали, що 59% респондентів очікують, що США значно скоротять свою допомогу Україні під час другого президентства Трампа, а 68% - підтримують збільшення витрат на оборону всередині країни. 

Після десятиріч скорочення видатків на оборону Німеччина нарощує витрати, збільшуючи оборонний бюджет і створюючи фонд переозброєння в розмірі 100 мільярдів євро. Проте Бундесверу ще потрібно пройти дуже довгий шлях, щоб досягти цього і  перетворитись на боєздатну силу.

Але ⅔ вважають, що зобов’язання щодо розширення армії в рамках програми модернізації Zeitenwende, оголошеної канцлером Олафом Шольцом після вторгнення рф в Україну, не були виконані.

Загалом же 57% опитаних підтримують план уряду інвестувати 2 або більше % ВВП в оборону, щоб досягти цілі, встановленої НАТО. Втім, респонденти розділилися щодо того, чи варто скасовувати боргові правила країни, щоб витрачати на оборону більш щедро.

58% позитивно оцінили створення східного флангу НАТО, включаючи відправку німецької бригади до Литви.

"Населення, очевидно, дуже серйозно сприймає погіршення ситуації з безпекою", - сказав партнер PwC Німеччина Вольфганг Зінк.

 
Німеччинавитратиоборона

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