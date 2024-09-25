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ПОЛІТИКА

Німці втрачають віру в Шольца через його ставлення до України

25 вересня 2024, 19:11
Німці втрачають віру в Шольца через його ставлення до України
Олаф Шольц
67% опитаних незадоволені тим, як їхня країна підтримує Україну.

Відповідно до звіту, опублікованого на тлі зростаючих сумнівів щодо перспектив перебування правлячої коаліції при владі, лише кожен десятий німецький виборець задоволений тим, як їхній уряд реагує на російське вторгнення в Україну.

Про це пише The Times.

Німеччина є найбільшим після США джерелом військової та фінансової допомоги Україні, надавши озброєння на суму понад 18 мільярдів євро. Проте є побоювання, що допомога Україні з боку Німеччини може зменшитися, після чуток, про те, що бюджет допомоги Україні на 2025 рік буде скорочено вдвічі.

"Шольц і його міністр фінансів Крістіан Лінднер вже зменшили підтримку України у спосіб, який є дійсно нерозважливим, коли йдеться про європейську безпеку. Тепер Шольц намагається використати державні вибори як привід, щоб підштовхнути Київ до переговорів і, ймовірно, ще більше скоротити підтримку", — вважає Бенджамін Талліс, директор аналітичного центру "Ініціатива демократичної стратегії".

Загалом, дослідження показало, що 11% були задоволені тим, як німецький уряд допомагає Україні у війні з росією, тоді як 67% були незадоволені. Лише 32% сказали, що хотіли б, щоб ЄС надав Україні "значно сильнішу" підтримку, 41% висловилися проти.

Крім того, 68% сказали, що вони "стурбовані" або "дуже стурбовані" тим, що Німеччина може стати безпосереднім учасником збройного конфлікту в Європі в якийсь момент протягом наступних кількох років. Ці побоювання були найбільш вираженими серед прихильників дедалі популярнішої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини". 

НімеччинаОлаф Шольцвійна в Україні

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