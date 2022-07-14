Німців попередили про зростання рахунків за опалення щонайменше втричі

Попри скорочення імпорту російського газу, Німеччина його отримуватиме з Норвегії та з терміналів у Бельгії та Голландії

За оцінками енергетичного регулятора Німеччини, щомісячні рахунки за опалення можуть потроїтися наступного року через скорочення імпорту російського газу.

"Для тих, хто зараз отримує рахунки за опалення, платежі вже подвоюються - і це без урахування війни в Україні", - сказав глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер німецькому агентству новин RND.

"З 2023 року клієнти повинні бути готові до того, що рахунки зростуть як мінімум утричі", - сказав він, додавши, що ринкові ціни в деяких випадках зросли в сім разів.

Людям потрібно буде заздалегідь підготуватися до цього, попередив голова мережевого агентства.

"Це не торкнеться всіх споживачів відразу або повністю, але в якийсь момент за це доведеться заплатити. От чому зараз є сенс заощаджувати більше", - сказав він.

Мюллер додав, що приватні домогосподарства будуть захищені під час енергетичної кризи згідно з німецьким і європейським законодавством.

Попри скорочення імпорту російського газу, Німеччина його отримуватиме з Норвегії та з терміналів у Бельгії та Голландії, а незабаром і безпосередньо з терміналів на узбережжі Німеччини.