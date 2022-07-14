Німців попередили про зростання рахунків за опалення щонайменше втричі
"Для тих, хто зараз отримує рахунки за опалення, платежі вже подвоюються - і це без урахування війни в Україні", - сказав глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер німецькому агентству новин RND.
"З 2023 року клієнти повинні бути готові до того, що рахунки зростуть як мінімум утричі", - сказав він, додавши, що ринкові ціни в деяких випадках зросли в сім разів.
Людям потрібно буде заздалегідь підготуватися до цього, попередив голова мережевого агентства.
"Це не торкнеться всіх споживачів відразу або повністю, але в якийсь момент за це доведеться заплатити. От чому зараз є сенс заощаджувати більше", - сказав він.
Мюллер додав, що приватні домогосподарства будуть захищені під час енергетичної кризи згідно з німецьким і європейським законодавством.
Попри скорочення імпорту російського газу, Німеччина його отримуватиме з Норвегії та з терміналів у Бельгії та Голландії, а незабаром і безпосередньо з терміналів на узбережжі Німеччини.
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