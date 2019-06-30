Ніно Катамадзе: Росія - окупант, Путін - ворог
"Найважчий у моєму житті день - 20 червня, і важкий концерт - 22 червня на фестивалі "Садиба Jazz", від якого я не відмовилася лише через 9-річну сліпу дівчинку. Я сказала на цьому концерті й хочу сказати й вам - це був мій останній концерт у Росії", - заявила вона Катамадзе у фейсбуці, повідомляє "Грузія Online".
Катамадзе заявила, що підтримує обурення грузинського народу, пов'язане з тим, що російський комуніст Гаврилов посмів зайняти крісло спікера грузинського парламенту.
"Я з першої секунди відчуваю те, що кожен з вас, побачивши Гаврилова в кріслі спікера! Я ніколи не цуралася йти проти насильства й несправедливості, ніколи мені не було лінь, і своїм голосом, по-грузинськи, у всіх частинах світу і серед іншого в Росії я завжди кажу, що Росія - окупант, Путін є ворогом моєї країни, а значить і моїм", - написала співачка.
Росія окупувала п'яту частину території Грузії і створила там маріонеткові державні утворення - Абхазію та Південну Осетію. У Тбілісі вважають Цхінвалі й Сухумі тимчасово окупованими територіями і сподіваються повернути контроль над регіонами, що відкололися.
Нагадаємо, що перша антиросійська акція, що пройшла в центрі Тбілісі ввечері 20 червня, стала відповіддю на візит до Грузії і виступ у вищому законодавчому органі країни депутата Держдуми РФ, члена партії КПРФ Сергія Гаврилова, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії.
21 червня через протести у відставку подав глава парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе.
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