Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Nissan відмовилася від виробництва позашляховика в Британії

Nissan заявила про намір консолідувати виробництво автомобіля нового покоління X-Trail на заводі на японському острові Кюсю
Компанія Nissan оголосила про відмову від планів проводити свій позашляховик X-Trail у Великій Британії.
Nissan відмовилася від виробництва позашляховика в Британії Nissan. Фото: AFP

"Рішення компанії нанесло серйозний удар по позиціях прем'єр-міністра Терези Мей, яка домагалася відкриття виробництва цієї моделі на півночі Англії в спробах зберегти довіру до британської економіки після виходу країни з ЄС", - повідомляє "Укрінформ".

Nissan заявила про намір консолідувати виробництво автомобіля нового покоління X-Trail на заводі на японському острові Кюсю, де в даний час випускається ця модель. Це дозволить компанії знизити інвестиційні витрати на ранніх стадіях проекту.

Це анулює рішення компанії про випуск позашляховиків на заводі Nissan в Сандерленді на півночі Англії, на якому працюють 7 тисяч осіб, створеному в кінці 2016 року. Завод продовжить випуск моделей Juke і Qashqai. У недільному оголошенні компанії не згадується про будь-які звільнення, пов'язаними з рішенням щодо X-Trail.

"Хоча ми приймали це рішення, виходячи з ділових міркувань,але те, що зберігається невизначеність щодо майбутніх відносин Сполученого Королівства з ЄС не допомагає таким компаніям, як наша, планувати майбутнє", – заявив глава європейського підрозділу Nissan Джанлука де Фіччі.

Нагадаємо, що автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів України отримало 1,27 мільйона гривень від продажу на аукціоні 10 транспортних засобів у 2018 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 02 2019 22:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.