Nissan відмовилася від виробництва позашляховика в Британії
"Рішення компанії нанесло серйозний удар по позиціях прем'єр-міністра Терези Мей, яка домагалася відкриття виробництва цієї моделі на півночі Англії в спробах зберегти довіру до британської економіки після виходу країни з ЄС", - повідомляє "Укрінформ".
Nissan заявила про намір консолідувати виробництво автомобіля нового покоління X-Trail на заводі на японському острові Кюсю, де в даний час випускається ця модель. Це дозволить компанії знизити інвестиційні витрати на ранніх стадіях проекту.
Це анулює рішення компанії про випуск позашляховиків на заводі Nissan в Сандерленді на півночі Англії, на якому працюють 7 тисяч осіб, створеному в кінці 2016 року. Завод продовжить випуск моделей Juke і Qashqai. У недільному оголошенні компанії не згадується про будь-які звільнення, пов'язаними з рішенням щодо X-Trail.
"Хоча ми приймали це рішення, виходячи з ділових міркувань,але те, що зберігається невизначеність щодо майбутніх відносин Сполученого Королівства з ЄС не допомагає таким компаніям, як наша, планувати майбутнє", – заявив глава європейського підрозділу Nissan Джанлука де Фіччі.
Нагадаємо, що автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів України отримало 1,27 мільйона гривень від продажу на аукціоні 10 транспортних засобів у 2018 році.
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