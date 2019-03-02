Nissan відмовилася від виробництва позашляховика в Британії

Nissan заявила про намір консолідувати виробництво автомобіля нового покоління X-Trail на заводі на японському острові Кюсю

Компанія Nissan оголосила про відмову від планів проводити свій позашляховик X-Trail у Великій Британії.

"Рішення компанії нанесло серйозний удар по позиціях прем'єр-міністра Терези Мей, яка домагалася відкриття виробництва цієї моделі на півночі Англії в спробах зберегти довіру до британської економіки після виходу країни з ЄС", - повідомляє "Укрінформ".

Nissan заявила про намір консолідувати виробництво автомобіля нового покоління X-Trail на заводі на японському острові Кюсю, де в даний час випускається ця модель. Це дозволить компанії знизити інвестиційні витрати на ранніх стадіях проекту.

Це анулює рішення компанії про випуск позашляховиків на заводі Nissan в Сандерленді на півночі Англії, на якому працюють 7 тисяч осіб, створеному в кінці 2016 року. Завод продовжить випуск моделей Juke і Qashqai. У недільному оголошенні компанії не згадується про будь-які звільнення, пов'язаними з рішенням щодо X-Trail.

"Хоча ми приймали це рішення, виходячи з ділових міркувань,але те, що зберігається невизначеність щодо майбутніх відносин Сполученого Королівства з ЄС не допомагає таким компаніям, як наша, планувати майбутнє", – заявив глава європейського підрозділу Nissan Джанлука де Фіччі.

Нагадаємо, що автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів України отримало 1,27 мільйона гривень від продажу на аукціоні 10 транспортних засобів у 2018 році.