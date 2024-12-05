Ніякої Ялти-2 чи Мінська-3 не буде. Сибіга про майбутні переговори

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що Україна прагне здобути справедливого миру і не погодиться на жодні компроміси щодо територіальної цілісності, суверенітету чи майбутньої безпеки. Україна не піде на переговори в форматі так званих Ялти-2 чи Мінська-3, коли росія збереже вплив на Україну для примусового диктування правил.

Глава МЗС наголосив, що Будапештський меморандум провалився, оскільки російська диктатура розпочала агресивну війну проти України.

Зокрема, з часів Другої світової війни Європа не бачила такого масштабу звірств, вбивств мирних жителів, викрадень дітей, страт військовополонених та інших жахливих злочинів.

За словами Сибіги, москва намагається виправдати усі злочини так званими "законними інтересами безпеки", але право українського народу на існування не є законним інтересом росії у сфері безпеки.

"Коли росіяни кажуть, що хочуть миру, вони брешуть. Вони говорять про переговори лише для того, щоб відвернути увагу від того, що вони насправді роблять. Подивіться на їхні дії, а не на їхні слова. Насправді росія продовжує розширювати війну", - відзначив Сибіга.

Водночас міністр наголошує, що треба змусити москву прийняти справедливий мир.

"Будапештський меморандум показав ціну домовленостей за рахунок України. Жодних компромісів щодо нашої територіальної цілісності, суверенітету чи майбутньої безпеки не буде. Ми побачили справжній російський "мирний план". Ми бачили його в Бучі, Маріуполі, Ізюмі та інших місцях. Коли росіяни кажуть "мир", вони мають на увазі вбитих українських цивільних, масові поховання та зруйновані дощенту міста. Українських дітей відправляють у російські сім'ї та дають їм російські імена. Фільтрація, розстрільні списки, насильницька русифікація та асиміляція. Ми ніколи не погодимося на такий мир", - констатує Сибіга.

У цьому зв'язку, як підкреслив міністр, мирний план України полягає в тому, щоб Росія забралася з України й залишила українців у спокої.

"росія хоче другої Ялти або принаймні третього Мінська. Вона хоче світ зон впливу, де застосування сили диктує нові правила і нові кордони. Ніякої Ялти-2 чи Мінська-3 не буде", - зазначив Сибіга.

Натомість за його словами, Україна прагне здобути справедливий мир.

"Ми повинні діяти зараз, щоб це майбутнє настало. Нам потрібно ліквідувати сірі зони, тому що росія перетворює їх на зони впливу. Натомість нам потрібна геополітична визначеність щодо України як частини євроатлантичної спільноти", - додав глава МЗС.

Також він зауважив, що не буде миру без правосуддя, і тому, росію треба притягувати до відповідальності.