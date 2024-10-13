Нобелівська лауреатка Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі

Видавці оголосили, що Хан не братиме участі в жодних окремих інтерв’ю для ЗМІ, а натомість поділиться своїми думками у своїй промові в Стокгольмі 10 грудня.

Письменниця Хан Канг, яка цього тижня стала першим громадянином Південної Кореї, який отримав Нобелівську премію з літератури, висловила свою глибоку вдячність за масу вітальних листів.

"Я була здивована, коли вперше отримала новину про свою нагороду", – сказала Хан у заяві, оприлюдненій її видавцями. “Після того, як поклала слухавку, реальність і емоції повільно стихли. Я також була приголомшена теплими вітаннями, які хлинули великою хвилею. Хочу висловити глибоку подяку”, – сказала вона.

За словами її батька, Хан вирішила не проводити пресконференцію з нагоди нагородження з поваги до тих, хто страждає від поточних глобальних воєн, у тому числі між росією та Україною, а також Ізраїлем і бойовиками Хамас.

Видавці оголосили, що Хан не братиме участі в жодних окремих інтерв’ю для ЗМІ, а натомість поділиться своїми думками у своїй промові в Стокгольмі 10 грудня.