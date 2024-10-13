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Нобелівська лауреатка Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі

13 жовтня 2024, 13:57
Нобелівська лауреатка Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі
Видавці оголосили, що Хан не братиме участі в жодних окремих інтерв’ю для ЗМІ, а натомість поділиться своїми думками у своїй промові в Стокгольмі 10 грудня.
Письменниця Хан Канг, яка цього тижня стала першим громадянином Південної Кореї, який отримав Нобелівську премію з літератури, висловила свою глибоку вдячність за масу вітальних листів.
 
Про це пише Yonhap.
 
"Я була здивована, коли вперше отримала новину про свою нагороду", – сказала Хан у заяві, оприлюдненій її видавцями. “Після того, як поклала слухавку, реальність і емоції повільно стихли. Я також була приголомшена теплими вітаннями, які хлинули великою хвилею. Хочу висловити глибоку подяку”, – сказала вона.
 
За словами її батька, Хан вирішила не проводити пресконференцію з нагоди нагородження з поваги до тих, хто страждає від поточних глобальних воєн, у тому числі між росією та Україною, а також Ізраїлем і бойовиками Хамас.
 
Видавці оголосили, що Хан не братиме участі в жодних окремих інтерв’ю для ЗМІ, а натомість поділиться своїми думками у своїй промові в Стокгольмі 10 грудня.
 
Напередодні Шведська академія оголосила Хан цьогорічним лауреатом, відзначивши 53-річну жінку “за її інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя”.
 
Хан є першою азіатською жінкою-лауреатом у галузі літератури та другою південнокорейською лауреаткою Нобелівської премії після колишнього президента Кім Де Чжуна, який отримав премію миру в 2000 році.

 

Нобелівська преміявійна в Україніросія окупанти

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