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Нобелівські лауреати виступили проти економічних планів Трампа – Reuters

26 червня 2024, 08:55
Нобелівські лауреати виступили проти економічних планів Трампа – Reuters
16 науковців називають фінансову програму Джо Байдена "на порядок ліпшою".
Група економістів-лауреатів Нобелівської премії підписала спільного листа щодо загроз для американської та світової фінансової системи в разі обрання Дональда Трампа наступним президентом США.
 
Про це пише Reuters.
 
Шістнадцятеро науковців вважають, що озвучені республіканцем кроки у сфері економіки призведуть до зростання інфляції. Однією з причин є план запровадити жорсткіші митні обмеження щодо продукції з Китаю. У листі також стверджується, що адміністрація Трампа формує "фіскально безвідповідальні бюджети". 
 
Натомість економічна програма чинного президента Джо Байдена отримала схвальні відгуки нобелівських лауреатів: вони переконані, що вона "на порядок ліпша", ніж у політичного конкурента.
 
Нагадаємо, що Дональд Трамп критикував масштаби підтримки України і пригрозив, що "розбереться з цим питанням" ще до того, як зайде у Білий дім. 
Дональд ТрампДжо Байденвійна в Україніросія окупанти

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