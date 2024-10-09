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Нобелівську премію з хімії отримали три вчені за роботу над структурою білків

09 жовтня 2024, 15:55
Нобелівську премію з хімії отримали три вчені за роботу над структурою білків
Фото: x.com/NobelPrize
Одне з відкриттів стосується створення нових білків, а інше передбачення білкових структур.
Американські вчені Девід Бейкер і Джон Джампер та британець Деміс Хассабіс отримали Нобелівську премію з хімії 2024 року за їхню роботу над структурою білків. 
 
Про це повідомили у Фонді Нобеля.
 
Шведська королівська академія наук вирішила віддати одну половину Девіду Бейкеру “за обчислювальний дизайн білка”, а іншу ‒ спільно Демісу Хассабісу та Джону Джамперу “за передбачення структури білка”.
 
Премія, яка вважається однією з найпрестижніших у науковому світі, становить 11 мільйонів шведських крон (1,1 мільйона доларів).
 
Одне з відкриттів, визнаних цього року, стосується створення вражаючих білків. Інше стосується здійснення 50-річної мрії: передбачення білкових структур на основі їхніх амінокислотних послідовностей”, ‒ йдеться в заяві академії.
 
Хіміки давно мріяли повністю зрозуміти й оволодіти хімічними інструментами життя – білками. Тепер ця мрія здійснилася. Деміс Хассабіс і Джон М. Джампер успішно використали штучний інтелект, щоб передбачити структуру майже всіх відомих білків. Девід Бейкер навчився опанувати будівельні блоки життя та створювати абсолютно нові білки. Потенціал їхніх відкриттів величезний”, ‒ зазначено у пресрелізі.
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