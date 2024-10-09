Нобелівську премію з хімії отримали три вчені за роботу над структурою білків

Одне з відкриттів стосується створення нових білків, а інше передбачення білкових структур.

Американські вчені Девід Бейкер і Джон Джампер та британець Деміс Хассабіс отримали Нобелівську премію з хімії 2024 року за їхню роботу над структурою білків.

Про це повідомили у Фонді Нобеля.

Шведська королівська академія наук вирішила віддати одну половину Девіду Бейкеру “за обчислювальний дизайн білка”, а іншу ‒ спільно Демісу Хассабісу та Джону Джамперу “за передбачення структури білка”.

Премія, яка вважається однією з найпрестижніших у науковому світі, становить 11 мільйонів шведських крон (1,1 мільйона доларів).

“Одне з відкриттів, визнаних цього року, стосується створення вражаючих білків. Інше стосується здійснення 50-річної мрії: передбачення білкових структур на основі їхніх амінокислотних послідовностей”, ‒ йдеться в заяві академії.

“Хіміки давно мріяли повністю зрозуміти й оволодіти хімічними інструментами життя – білками. Тепер ця мрія здійснилася. Деміс Хассабіс і Джон М. Джампер успішно використали штучний інтелект, щоб передбачити структуру майже всіх відомих білків. Девід Бейкер навчився опанувати будівельні блоки життя та створювати абсолютно нові білки. Потенціал їхніх відкриттів величезний”, ‒ зазначено у пресрелізі.