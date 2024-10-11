Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру
11 жовтня 2024, 13:13
фото: The Nobel Prize
Лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стало японське об'єднання Nihon Hidankyo, що бореться за ядерне роззброєння
Лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стала організація Nihon Hidankyo – японська рада організацій жертв атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, що бореться за ядерне роззброєння. Цей рух отримує нагороду за зусилля, спрямовані на досягнення світу, вільного від ядерної зброї.
Про це оголосив у п'ятницю, 11 жовтня, Норвезький Нобелівський комітет в Осло.
Цього року на здобуття премії було висунуто 286 кандидатів, серед яких 197 фізичних осіб та 89 організацій. Тим самим у порівнянні з попередніми роками коло кандидатів значно звузилося.
Раніше цього тижня оголосили лауреатів Нобелівської премії в категоріях медицини, фізики, хімії та літератури. Хто отримає останню премію – з економіки – стане відомо у понеділок, 14 жовтня.
На відміну від інших Нобелівських премій, лауреатів яких обирають і оголошують в Стокгольмі у Швеції, лауреати премії миру визначаються в Осло Норвезьким Нобелівським комітетом. Ця незалежна комісія в складі п'ятьох членів призначається парламентом Норвегії.
У 2023 році лауреаткою Нобелівської премії миру стала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді. У 2022 році премію присудили українському "Центру громадянських свобод", російській правозахисній організації «Меморіал» і голові білоруського правозахисного центру "Вясна" Олесю Біляцькому.
2021 року лауреатами премії стали журналістка з Філіппін Марія Ресса і російський журналіст, шеф-редактор видання "Новая газета" Дмитро Муратов.
У 2020 році премію миру отримала Всесвітня продовольча програма за її зусилля у боротьбі з голодом на планеті.