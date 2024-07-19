НОК розробив рекомендації, як українцям "спілкуватимуться" з росіянами на Олімпіаді
19 липня 2024, 18:57
Фото: usatoday.com
Гутцайт підкреслює, що головне, аби не було провокацій проти українських спортсменів.
Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт розповів про те, як українці "спілкуватимуться" з росіянами на Олімпіаді.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, чи є якісь алгоритми або інструкції для українських спортсменів щодо того, як спілкуватися та поводити себе на одній території з росіянами та білорусами.
"Ми розробили рекомендації… Ми не тиснемо руку, як це вже зробила Ольга Харлан… Ми не спілкуємося, ми не вітаємося. Ми домовилися з міжнародними федераціями: де потрібно, коли ти зустрічаєшся, - вітаєш і потім після матчу ти вітаєш, - ми домовилися, що ми не вітаємо одне одного, не тиснемо руку. Тобто ми передбачили вже це питання і вже про це домовилися", - сказав Гутцайт
Він додав, що у цій ситуації головне, аби не було провокацій проти українських спортсменів.
"Тому не спілкуємося, не фотографуємося… Кожен спортсмен вже досвідчений, контролює своє поле, де він знаходиться, щоб не було ніяких провокацій", - сказав президент НОК.
На уточнення, чи погоджується з такими правилами "спілкування" Міжнародний олімпійський комітет, він зауважив, що "ми працюємо з Комітетом та погоджуємо всі такі питання" і він підтримує, щоб не було ніяких провокацій проти наших спортсменів.
Гутцайт також нагадав, що участь у Олімпійських іграх братимуть 15 російських та 16 білоруських спортсменів.
"Без прапора, без гімну, без команд, без нічого. На церемонії відкриття їх не буде взагалі", - сказав він.
Президент НОК також висловив думку, що російські спортсмени, яких буде допущено до Олімпіади, живуть за кордоном, а не на території росії, і виступають за іноземні клуби.