НОК розробив рекомендації, як українцям "спілкуватимуться" з росіянами на Олімпіаді

Гутцайт підкреслює, що головне, аби не було провокацій проти українських спортсменів.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт розповів про те, як українці "спілкуватимуться" з росіянами на Олімпіаді.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, чи є якісь алгоритми або інструкції для українських спортсменів щодо того, як спілкуватися та поводити себе на одній території з росіянами та білорусами.

"Ми розробили рекомендації… Ми не тиснемо руку, як це вже зробила Ольга Харлан… Ми не спілкуємося, ми не вітаємося. Ми домовилися з міжнародними федераціями: де потрібно, коли ти зустрічаєшся, - вітаєш і потім після матчу ти вітаєш, - ми домовилися, що ми не вітаємо одне одного, не тиснемо руку. Тобто ми передбачили вже це питання і вже про це домовилися", - сказав Гутцайт