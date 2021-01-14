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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Nokia та Google об’єднались з метою створення інфраструктури для 5G

Технологія 5G дозволить змінити процеси роздрібної торгівлі та автоматизації виробництва
Nokia та Google Cloud, що належить Alphabet Inc., підписали угоду щодо співпраці, яка дозволить компаніям запропонувати низку нових сервісів для бізнесу з поширенням технології 5G.
Nokia та Google об’єднались з метою створення інфраструктури для 5G Фото: crave.cnet.co.uk

Технологія 5G дозволить змінити процеси роздрібної торгівлі та автоматизації виробництва, адже може швидко передавати великі обсяги даних, повідомляє "Економічна правда". Зі збільшенням покриття 5G у світі, співпраця Nokia з Google дозволить компаніям пропонувати нові сервіси для бізнес-клієнтів. 

Зазначається, що підрозділи гігантів Microsoft та Amazon, також об’єднуються з телекомунікаційними компаніями, аби встигнути першими зайняти новоутворений бізнес-сегмент.

Nokia надаватиме власну експертизу щодо технології 5G, водночас Google Cloud стане  платформою для запуску програм та допомагатиме клієнтам у побудові екосистеми послуг.

У коментарі виданню у Google Cloud зазначили, що деякі сервіси будуть втілені у життя вже до кінця 2021 року. Проте коли саме вони стануть доступними залежатиме від операторів зв’язку.

Нагадаємо. що в Україні почали роботу над вивільненням частот для 5G

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14 01 2021 17:26
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