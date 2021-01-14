Nokia та Google об’єднались з метою створення інфраструктури для 5G
Технологія 5G дозволить змінити процеси роздрібної торгівлі та автоматизації виробництва, адже може швидко передавати великі обсяги даних, повідомляє "Економічна правда". Зі збільшенням покриття 5G у світі, співпраця Nokia з Google дозволить компаніям пропонувати нові сервіси для бізнес-клієнтів.
Зазначається, що підрозділи гігантів Microsoft та Amazon, також об’єднуються з телекомунікаційними компаніями, аби встигнути першими зайняти новоутворений бізнес-сегмент.
Nokia надаватиме власну експертизу щодо технології 5G, водночас Google Cloud стане платформою для запуску програм та допомагатиме клієнтам у побудові екосистеми послуг.
У коментарі виданню у Google Cloud зазначили, що деякі сервіси будуть втілені у життя вже до кінця 2021 року. Проте коли саме вони стануть доступними залежатиме від операторів зв’язку.
Нагадаємо. що в Україні почали роботу над вивільненням частот для 5G
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