Nokia та Google об’єднались з метою створення інфраструктури для 5G

Nokia та Google Cloud, що належить Alphabet Inc., підписали угоду щодо співпраці, яка дозволить компаніям запропонувати низку нових сервісів для бізнесу з поширенням технології 5G.

Технологія 5G дозволить змінити процеси роздрібної торгівлі та автоматизації виробництва, адже може швидко передавати великі обсяги даних, повідомляє "Економічна правда". Зі збільшенням покриття 5G у світі, співпраця Nokia з Google дозволить компаніям пропонувати нові сервіси для бізнес-клієнтів.

Зазначається, що підрозділи гігантів Microsoft та Amazon, також об’єднуються з телекомунікаційними компаніями, аби встигнути першими зайняти новоутворений бізнес-сегмент.

Nokia надаватиме власну експертизу щодо технології 5G, водночас Google Cloud стане платформою для запуску програм та допомагатиме клієнтам у побудові екосистеми послуг.

У коментарі виданню у Google Cloud зазначили, що деякі сервіси будуть втілені у життя вже до кінця 2021 року. Проте коли саме вони стануть доступними залежатиме від операторів зв’язку.

Нагадаємо. що в Україні почали роботу над вивільненням частот для 5G