Nord Steam 2 суперечить принципам енергобезпеки Європи й США - Блінкен

"Ми вважаємо, що трубопровід - це погана ідея. Він просуває інтереси Росії та підриває інтереси Європи й наші власні",- наголосив держсекретар

Чинна адміністрація США у переговорах з німецькими партнерами зберігає жорстку позицію щодо будівництва Nord Stream 2 та наголошує, що цей газопровід просуває інтереси Росії всупереч безпеці Європи і Сполучених Штатів.

Про це заявив в інтерв’ю BBC Radio 4 за результатами зустрічі G7 у Британії, а також двосторонніх переговорів з європейськими лідерами держсекретар США Ентоні Блінкнен, передає "Укрінформ".

"Це (будівництво Nord Stream 2 - ред.) насправді суперечить самим принципам, які ЄС визначив у контексті енергетичної безпеки, а також уникнення залежності від якоїсь однієї країни, у цьому випадку - від Росії. І це завдає шкоди Україні, Польщі та іншим ключовим європейським країнам", - зауважив Блінкен.

Він підкреслив, що з моменту, коли попередня адміністрація США жорстко заперечувала будівництву Nord Stream 2, нинішнє ставлення Вашингтона до цього питання не змінилося.

"Ми вважаємо, що трубопровід - це погана ідея. Він просуває інтереси Росії та підриває інтереси Європи й наші власні (інтереси -ред.)",- наголосив держсекретар США.

Нагадаємо, що віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що газопровід "Північний потік 2", за інформацією оператора проєкту Nord Stream 2 AG, буде добудований в 2021 році.