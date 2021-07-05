Nord Steam 2 суперечить принципам енергобезпеки Європи й США - Блінкен
Про це заявив в інтерв’ю BBC Radio 4 за результатами зустрічі G7 у Британії, а також двосторонніх переговорів з європейськими лідерами держсекретар США Ентоні Блінкнен, передає "Укрінформ".
"Це (будівництво Nord Stream 2 - ред.) насправді суперечить самим принципам, які ЄС визначив у контексті енергетичної безпеки, а також уникнення залежності від якоїсь однієї країни, у цьому випадку - від Росії. І це завдає шкоди Україні, Польщі та іншим ключовим європейським країнам", - зауважив Блінкен.
Він підкреслив, що з моменту, коли попередня адміністрація США жорстко заперечувала будівництву Nord Stream 2, нинішнє ставлення Вашингтона до цього питання не змінилося.
"Ми вважаємо, що трубопровід - це погана ідея. Він просуває інтереси Росії та підриває інтереси Європи й наші власні (інтереси -ред.)",- наголосив держсекретар США.
Нагадаємо, що віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що газопровід "Північний потік 2", за інформацією оператора проєкту Nord Stream 2 AG, буде добудований в 2021 році.
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