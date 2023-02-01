Норвегія готує план допомоги Україні на п'ять років – ЗМІ
Влада Норвегії підготувала детальний план довгострокової підтримки України, розрахований на п'ять років.
Про це повідомило місцеве видання Vårt Land.
Зазначається, що у рамках програми Україна отримує допомогу на мільярди норвезьких крон. Цьогоріч суму розподілять порівну на військову та гуманітарну допомогу.
Уряд Норвегії також виділить грант на подолання наслідків повномасштабної російської агресії у країнах Півдня, насамперед на подолання високих цін на електрику та продовольство.
Точна сума поки не оголошується, але затвердження програми допоможе Норвегії досягти встановлених урядом цілей видатків у 1% ВВП на допомогу у 2023 році.
Раніше повідомлялось, що Норвегія передасть Україні танки Leopard 2A4.