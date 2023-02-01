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Норвегія готує план допомоги Україні на п'ять років – ЗМІ

01 лютого 2023, 09:51
Норвегія готує план допомоги Україні на п'ять років – ЗМІ
Фото: Getty Images
У рамках програми Україна отримає допомогу на мільярди норвезьких крон. 2023 року суму розподілять порівну на військову та гуманітарну допомогу.

Влада Норвегії підготувала детальний план довгострокової підтримки України, розрахований на п'ять років. 

Про це повідомило місцеве видання Vårt Land.

Зазначається, що у рамках програми Україна отримує допомогу на мільярди норвезьких крон. Цьогоріч суму розподілять порівну на військову та гуманітарну допомогу.

Уряд Норвегії також виділить грант на подолання наслідків повномасштабної російської агресії у країнах Півдня, насамперед на подолання високих цін на електрику та продовольство.

Точна сума поки не оголошується, але затвердження програми допоможе Норвегії досягти встановлених урядом цілей видатків у 1% ВВП на допомогу у 2023 році.

Раніше повідомлялось, що Норвегія передасть Україні танки Leopard 2A4.

Норвегіявійна з Росієюдопомога Україні

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