Норвегія може передати Україні 22 винищувачі F-16

Усі літаки не будуть справними: частина з них буде придатна для польотів, а інша – для розбору на запчастини.

Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів. США надали на це дозвіл.

Про це пише норвезьке видання Nettavisen з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого відповідного обладнання.

При цьому ці 22 літаки не обов'язково мають бути справними – частина з них буде придатна для польотів, а інша – для розбору на запчастини.

У виданні зазначають, що власне придатними для польоту можуть бути 12 норвезьких F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International. Відповідний контракт підписали в грудні 2021 року. Однак, схоже, угода про продаж була не завершена, і тепер ці літаки можуть відправити в Україну.

Точна дата передачі цієї техніки Києву невідома. Видання припускає, що цього не станеться до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року.