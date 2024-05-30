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Норвегія може відправити додому тисячу українських біженців

30 травня 2024, 12:52
Норвегія може відправити додому тисячу українських біженців
Фото: Главком
Уряд Норвегії почав розгляд індивідуальних заяв українців, які просять про притулок.

І через відмову їх можуть попросити виїхати, адже на нни не поширюється колективний захист, повідомляє мовник nrk.no.

Заявки будуть розглядати індивідуально кожну, нарішення може вплинути те, з якого регіону України приїхали біженці. 

Директорат з питань імміграції почав індивідуальний розгляд заяв українців, які не проживали в Україні на момент початку війни і можуть не відповідати вимогам колективного захисту. Перші заявки розглянуть в кінці літа. 

"Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації людини. Серед іншого, звідки вона приїхала", – заявила міністер юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель.

Мова йде про 800-1000 людей, яких можуть попросити покинути Норвегію, серед заяв на притулок - 370 від чоловіків призовного віку.

В мінюсті додали, що ризик бути відправленим на війну проти росії не є підставою для проживання в Норвегії:

"Призов до строкової служби та служба у зв’язку з війною не є умовами, які є підставою для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному випадку", – сказали у відомстві.

Безпечними для життя, за оцінкою UDI, вважаються всього три області - Львівська, Волинська і Закарпатська.

Норвегія надає колективний захист понад 77 тисячам українців.

 
Норвегіяукраїнські біженці

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