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Норвегія надає Україні $107 млн на протиповітряну оборону

13 лютого 2025, 14:33
Норвегія надає Україні $107 млн на протиповітряну оборону
Фото: Главком
Ці кошти є частиною 22,5 мільярдів крон, які підуть на військову підтримку України у 2025 році.
Норвегія надає Україні близько 1,2 мільярда крон ($107 млн) на протиповітряну оборону.
 
Про це повідомило норвезьке оборонне відомство. 
 
Європа повинна зробити більше для України, і Норвегія стоїть на цьому. Протиповітряна оборона вже давно є найпріоритетнішою військовою потребою України та є надзвичайно важливою для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури та населення України”, – сказав міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік. 
 
Він зазначив, що у 2024 році Норвегія надала Україні ППО на понад 6 мільярдів крон. Уряд нещодавно вирішив додатково витратити близько 1,2 мільярда крон на заходи протиповітряної оборони України.
 
Під час зустрічі Контактної групи з питань України Норвегія повідомила українського міністра оборони, що країна забезпечить більше ППО Україні, закупивши її у Сполучених Штатів через програму JUMPSTART.
 
Кошти є частиною 22,5 мільярдів крон, які підуть на військову підтримку України у 2025 році
Норвегіявійна в Україніросія окупанти

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