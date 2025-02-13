Норвегія надає Україні $107 млн на протиповітряну оборону

Ці кошти є частиною 22,5 мільярдів крон, які підуть на військову підтримку України у 2025 році.

Норвегія надає Україні близько 1,2 мільярда крон ($107 млн) на протиповітряну оборону.

Про це повідомило норвезьке оборонне відомство.

“Європа повинна зробити більше для України, і Норвегія стоїть на цьому. Протиповітряна оборона вже давно є найпріоритетнішою військовою потребою України та є надзвичайно важливою для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури та населення України”, – сказав міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Він зазначив, що у 2024 році Норвегія надала Україні ППО на понад 6 мільярдів крон. Уряд нещодавно вирішив додатково витратити близько 1,2 мільярда крон на заходи протиповітряної оборони України.

Під час зустрічі Контактної групи з питань України Норвегія повідомила українського міністра оборони, що країна забезпечить більше ППО Україні, закупивши її у Сполучених Штатів через програму JUMPSTART.

Кошти є частиною 22,5 мільярдів крон, які підуть на військову підтримку України у 2025 році