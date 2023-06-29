Норвегія надала 190 мільйонів доларів на відбудову України

Осло перед цим зробив грантовий внесок на суму 100 млн доларів. Відповідна угода була підписана в грудні 2022 року.

Норвегія зробила грантовий внесок до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку на два мільярди норвезьких крон (190 млн дол. США).

Про це повідомили у Світовому банку.

"Уряд Норвегії зробив грантовий внесок... щоб підтримати спроможність уряду України надавати послуги, включаючи інвестиції в ремонт зруйнованої інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Це вже другий транш, який Норвегія надала URTF. Перед цим був грантовий внесок на суму 100 млн дол., угоду про який сторони підписали в грудні 2022 року.

Завдяки внеску Норвегії бюджет URTF сягнув понад 1,1 млрд дол., що підкреслює відданість міжнародної спільноти справі відновлення України.

"Нинішня допомога сприятиме підтримці критичної інфраструктури та щоденному наданню основних державних послуг. Наша допомога через Світовий банк є також внеском у процес реформ, який потрібний для сприяння економічному зростанню, а також для відбудови та європейської інтеграції після війни", - зазначила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

Вона додала, що цей внесок є частиною п’ятирічного пакету підтримки Норвегією України.