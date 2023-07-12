Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Норвегія надасть 1000 нанодронів для розвідки

12 липня 2023, 13:22
Норвегія надасть 1000 нанодронів для розвідки
Джерело regjeringen.no
Вони малопомітні та особливо ефективні в містах.

Норвегія надасть Україні 1000 нових комплектів розвідувальних міні-безпілотників типу Black Hornet, або ж Чорний шершень, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень.

Про це повідомив уряд країни.

"Безпілотник, який отримав назву Black Hornet, виробляється в Норвегії, і зараз ми надаємо Україні 1000 нових комплектів безпілотників", – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Він розповів, що керівництво України звернулось із проханням надати цей вид обладнання для використання в боротьбі з російським вторгненням.

Сам нанодрон важить  32 грами та використовується для розвідки та визначення цілей. Він є на озброєнні низки країн-союзників, включаючи США і Великобританію. За словами міністра оборони Грама, він простий в експлуатації, надійний в залежності від умов, його важко виявити та особливо добре підходить для бою в міських районах.

"Безпілотник є хорошим прикладом цінності тісної співпраці між владою, дослідницьким середовищем і промисловістю", — зазначив міністр.

Норвегіядронидопомога

Останні матеріали

Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Бізнес & Фінанси
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Переклад iPress – 12 липня 2023, 15:07
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Політика
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Переклад iPress – 12 липня 2023, 11:54
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Політика
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Переклад iPress – 11 липня 2023, 14:10
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Політика
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 липня 2023, 12:08
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Cуспільство
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 липня 2023, 08:48
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Cуспільство
Українські сили змінили тактику на Південному фронті. Головна одиниця виміру успіху ЗСУ – втрати росіян – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 15:38
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Куди рухається війна. У затягуванні наступу слід винити гальмуючі США, натомість Ердоган яскраво принизив путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 липня 2023, 12:43
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Технології
Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдатів. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер
Переклад iPress – 10 липня 2023, 01:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється