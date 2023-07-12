Норвегія надасть 1000 нанодронів для розвідки

Вони малопомітні та особливо ефективні в містах.

Норвегія надасть Україні 1000 нових комплектів розвідувальних міні-безпілотників типу Black Hornet, або ж Чорний шершень, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень.

Про це повідомив уряд країни.

"Безпілотник, який отримав назву Black Hornet, виробляється в Норвегії, і зараз ми надаємо Україні 1000 нових комплектів безпілотників", – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Він розповів, що керівництво України звернулось із проханням надати цей вид обладнання для використання в боротьбі з російським вторгненням.

Сам нанодрон важить 32 грами та використовується для розвідки та визначення цілей. Він є на озброєнні низки країн-союзників, включаючи США і Великобританію. За словами міністра оборони Грама, він простий в експлуатації, надійний в залежності від умов, його важко виявити та особливо добре підходить для бою в міських районах.

"Безпілотник є хорошим прикладом цінності тісної співпраці між владою, дослідницьким середовищем і промисловістю", — зазначив міністр.