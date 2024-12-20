Норвегія надасть фінансову допомогу Україні через МВФ

Кошти підуть здебільшого на протиповітряну оборону і військово-морські сили України.

Уряд Норвегії виділить 232,5 млн на військову допомогу Україні, його фінансування відбудеться через Міжнародний фонд для України під керівництвом Міністерства оборони Британії.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Норвезький уряд виділить близько $232,5 млн доларів на пакет міжнародної допомоги Україні.

"Війна в Україні триває, і потреба у військовому обладнанні залишається критичною", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Кошти підуть на:

$115 млн на обладнання для посилення військово-морських сил України, включно з малими катерами, розвідувальними дронами, надводними кораблями без екіпажу та безпілотники для протимінної боротьби;

$85 млн на засоби ППО, включно з радарами, наземним обладнанням для маскування і системами радіоелектронної боротьби з безпілотниками;

$32,5 млн доларів на забезпечення підтримки і запасних частин для критично важливих систем, раніше поставлених Україні.

Кошти Київ отримає через International Fund for Ukraine - це додатковий механізм фінансування підтримки, очолюваний Міноборони Британії. До фонду входять Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Литва, а також Ісландія, Австралія та Нова Зеландія.