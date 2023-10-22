Норвегія розширює допомогу в секторі енергетики Україна

Уряд Норвегії розширює допомогу в трансформації енергосектору України.

Про це пише українське Міненергетики.

В Міністерстві обговорили посилення співпраці в межах норвезької Програми підтримки Нансена для України на суму $5 млн.

В зустрічі взяли участь заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков, керівник Норвезького агентства співробітництва у сфері розвитку Борда Вегара Солхьеллєма, заступниця міністра закордонних справ Норвегії Маріанне Кван і посол Норвегії в Україні Хелене Санд Андресен.

На зустрічі українська і норвезька сторони обговорили, як допомога може сприяти зміцненню енергетичного сектору.

Також йшлося про залучення приватного сектору до зеленої трансформації та децентралізації енергетичної інфраструктури.

"Ми продовжуємо роботу зі стимулювання розвитку малої розподіленої генерації на основі відновлюваних джерел енергії, газової генерації та систем накопичення енергії. Це посилить стійкість енергетичної системи та дозволить бізнесу та домогосподарствам зменшити свою залежність від централізованої генерації в умовах постійних атак на енергоінфраструктуру", - сказав Демченков.

Зустріч стала продовженням співпраці між країнами, яка обговорювалася міністром енергетики Германом Галущенком та Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере під час його візиту до Києва.

Нагадаємо, на тіл постійних обстрілів української енергетичної інфраструктури росією минулого року Європейська комісія спільно з Енергетичним співтовариством ЄС створила Фонд енергетичної підтримки України.

Відомо, що Єврокомісія вже виділила понад €50 млн для цього Фонду.