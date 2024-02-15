Норвегія навчатиме українських морпіхів проводити операції з малими човнами

Навчання проводитимуться близько року.

Норвегія з весни почне навчальний курс для українських морських піхотинців з проведення операцій з малими човнами, а також передасть Україні такі човни зі спорядженням.



Про це повідомляє NRK.

Дані навчання є внеском Норвегії у рамках "морської коаліції", яку вона очолює серед країн формату "Рамштайн" разом з Британією.



"Норвегія вже налагодила хорошу співпрацю з українськими морпіхами під час навчання у Норвегії. Тепер ми робимо ще крок вперед і запускаємо спеціальну навчальну програму. Ми маємо допомогти Україні у її зусиллях зберегти відкритими торгові шляхи у Чорному морі. Наша мета – посилити обороноздатність України на морі і здатність діяти уздовж її власних берегів", – зазначив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Морські піхотинці будуть тренуватися діяти у прибережній зоні та на переправах річок, з адаптацією до умов, в яких їм доведеться працювати в Україні.

На додачу, Норвегія передасть надувні човни з необхідним спорядженням для проведення таких операцій, їхня загальна вартість складатиме 60 млн норвезьких крон (близько 5 млн євро).