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Норвегія не надаватиме притулок біженцям з західної України

15 листопада 2024, 20:31
Норвегія не надаватиме притулок біженцям з західної України
Фото: Getty Images
Мова йде про Львівську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську і Закарпатську області.

Рішення не надавати притулок не буде стосуватися українців, які вже отримали захист у Норвегії. 

Про це заявила міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель. 

В країні віднині вважають безпечними Львівську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську і Закарпатську області. 

"В майбутньому до шукачів притулку з України ставитимуться більш рівно з іншими біженцями. Схема колективного захисту тепер спрямована точніше на тих, хто має потребу в захисті", – сказала вона.

Кожен десятий українець, який приїхав до Норвегії у 2024 році - саме з західних областей України. 

Також в країні відзначають зростання частки чоловіків призовного віку. 

"Норвегія не може прийняти непропорційно велику частку переміщених осіб порівняно з аналогічними країнами, – розказала Енгер Мель. 

Рішення міністерка пояснила тим, що біженці створюють навантаження на житлове господарство, охорону здоров'я та школи в деяких містах Норвегії. 

До того ж частку, яка зростає, серед українців складають чоловіки призовного віку. 

Від початку повномасштабного вторгнення Норвегія прийняла 85 тисяч українських біженців.

 
НорвегіяУкраїнабіженці

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