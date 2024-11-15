Норвегія не надаватиме притулок біженцям з західної України

Мова йде про Львівську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську і Закарпатську області.

Рішення не надавати притулок не буде стосуватися українців, які вже отримали захист у Норвегії.

Про це заявила міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель.

В країні віднині вважають безпечними Львівську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську і Закарпатську області.

"В майбутньому до шукачів притулку з України ставитимуться більш рівно з іншими біженцями. Схема колективного захисту тепер спрямована точніше на тих, хто має потребу в захисті", – сказала вона.

Кожен десятий українець, який приїхав до Норвегії у 2024 році - саме з західних областей України.

Також в країні відзначають зростання частки чоловіків призовного віку.

"Норвегія не може прийняти непропорційно велику частку переміщених осіб порівняно з аналогічними країнами, – розказала Енгер Мель.

Рішення міністерка пояснила тим, що біженці створюють навантаження на житлове господарство, охорону здоров'я та школи в деяких містах Норвегії.

До того ж частку, яка зростає, серед українців складають чоловіки призовного віку.

Від початку повномасштабного вторгнення Норвегія прийняла 85 тисяч українських біженців.