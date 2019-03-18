Норвегія отримала докази глушіння Росією сигналів GPS під час навчань НАТО

"Ми стежимо за ситуацією разом з іншими зацікавленими відомствами. Відомо, що МЗС раніше порушило це питання в контактах з російською владою"

Міністерство оборони Норвегії стверджує, що Росія з Кольського півострова втручалася в роботу супутникових навігаційних систем (GPS), які використовуються в повітряному сполученні, під час навчань НАТО Trident Juncture.

"Ми стежимо за ситуацією разом з іншими зацікавленими відомствами. Відомо, що МЗС раніше порушило це питання в контактах з російською владою", - йдеться в повідомленні, котре відомство направило Норвезькому телеграфному бюро (NTB), повідомляє LB.ua.

Прем'єр-міністр Фінляндії Сіпіля допустив напередодні, що за втручанням в роботу супутникових навігаційних систем в Фінляндії під час навчань стояла Росія. За словами фінського прем'єра, метою втручання було продемонструвати здатність до таких дій.

Після цього прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Кремлю нічого не відомо про проблеми в роботі GPS-навігації під час навчань НАТО і про те, що Москва може мати якийсь стосунок до збоїв.

З 25 жовтня по 7 листопада в Норвегії проходили військові навчання Trident Juncture 18, в яких взяли участь 50 тисяч військових з 30 країн НАТО і їх союзників, 10 тисяч машин, 250 повітряних суден і 65 кораблів. Це найбільші маневри НАТО мінімум з 2002 року і найбільші маневри в історії Норвегії. Україна також брала участь в навчаннях.

Відзначається, що в роботі GPS в заполярних районах Фінляндії стався збій. Аналогічні порушення фіксували і в Норвегії. В Осло їх також пов'язують із збільшеною активністю Росії в регіоні на тлі навчань НАТО.

4 листопада російські протичовнові літаки Ту-142 влаштували провокацію і біля берегів Норвегії і без попередження пролетіли на невеликій висоті над кораблем, на якому перебували морські піхотинці НАТО.

Нагадаємо, що минулого року МЗС Фінляндії звинуватило Росію у створенні перешкод GPS під час навчань НАТО.