Норвегія передає Україні додаткове озброєння: NASAMS, MLRS і радари
Про це спікер українського парламенту Стефанчук Руслан повідомив в інтерв’ю Укрінформу.
“В Норвегії нам вдалося домовитися про отримання додаткових NASAMS, про передачу Україні РСЗВ MLRS, контрбатарейних радарів ARTHUR та іншого необхідного озброєння”, — сказав спікер.
Норвегія ухвалила історичний пакет допомоги, заснувавши фонд підтримки України, який передбачає 75 млрд норвезьких крон.
Голова Верховної Ради додав, що фонд буде розрахований на 5 років, тобто і на період воєнного стану, і на період відбудови.