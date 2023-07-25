Норвегія передала €22 млн на зброю Україні
Про це Рада Євросоюзу написала на сайті.
"Відповідно до угоди, Норвегія передає до Європейського фонду миру добровільний фінансовий внесок у розмірі 250 мільйонів норвезьких крон (€22 млн), який буде використаний для постачання боєприпасів та запчастин для танків Leopard 2", - йдеться в повідомленні.
Це вже другий внесок Норвегії до фонду ЄС, а загальний розмір норвезької фінансової допомоги для Європейського фонду миру становить 400 мільйонів норвезьких крон (€36,5 млн).