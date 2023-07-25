Норвегія передала €22 млн на зброю Україні

Європейський Союз сьогодні підписав з Норвегією угоду про надання добровільного фінансового внеску на заходи допомоги в межах Європейського фонду миру для постачання військової техніки ЗСУ.

Про це Рада Євросоюзу написала на сайті.

"Відповідно до угоди, Норвегія передає до Європейського фонду миру добровільний фінансовий внесок у розмірі 250 мільйонів норвезьких крон (€22 млн), який буде використаний для постачання боєприпасів та запчастин для танків Leopard 2", - йдеться в повідомленні.

Це вже другий внесок Норвегії до фонду ЄС, а загальний розмір норвезької фінансової допомоги для Європейського фонду миру становить 400 мільйонів норвезьких крон (€36,5 млн).