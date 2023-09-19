Норвегія передасть Україні 50 гусеничних транспортерів M548
Норвегія в межах військової допомоги передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199.
Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.
Зазначається, що NM199 є гусеничною машиною, яка здатна пересуватися на місцевості, недоступній для колісної техніки.
"Це (постачання Україні гусеничних вантажівок - ред.) важливо для забезпечення постачання в райони, де немає доріг", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Тому в уряді Норвегії наголошують, що ці транспортери є важливим доповненням до колісних вантажівок. Вони можуть перевозити боєприпаси, продовольство та воду українським військам, які перебувають у польових умовах.
Як повідомляється, NM199 перебували на зберіганні в армії Норвегії, але перед передачею Україні, вантажівки проходять техобслуговування.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16. Загалом країна має на озброєнні 57 таких літаків.