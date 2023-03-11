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Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО

11 березня 2023, 16:25
Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО
Джерело: 1zahid.com/info
"Кожні 10 застосувань системи NASAMS означає 10 збитих російських ракет"

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам повідомив про ухвалення рішення виділяти $7,5 млрд на допомогу Україні протягом наступних п'яти років.

Про це йдеться на сайті українського оборонного відомства. 

Питання допомоги обговорили разом глава норвезького оборонного відомства та міністр  оборони України Олексій Резніков під час зустрічі у Києві.

Відповідну програму подано на затвердження парламенту Норвегії. Грам оголосив про те, що Норвегія планує передати Україні пускові установки, пункти керування вогнем і ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Резніков обговорив із Грамом питання подальшої консолідації зусиль у забезпеченні відсічі збройній агресії рф і реалізації двосторонніх проєктів для посилення можливостей Сил оборони України.

"Надана Норвегією високотехнологічна допомога вже успішно працює на захист цивільного населення України. Зокрема, у відбитті останнього масового ракетного обстрілу об'єктів критичної інфраструктури 9 березня. Наші воїни протиповітряної оборони вдало її застосовували", - зазначив Резніков.

NASAMS - пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневреними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Батарея передбачає радіолокаційну станцію, буксирувану пускову установку з шістьма контейнерами для ракет AMRAAM із дальністю до 40 км і командним пунктом управління. Комплекс розробили норвезька фірма Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon.

Норвегіяпротиповітряна оборонаППОвійськова допомогавійна в Україні

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