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ПОЛІТИКА

Норвегія передасть Україні протягом 2024 року шість винищувачів F-16

10 липня 2024, 15:34
Норвегія передасть Україні протягом 2024 року шість винищувачів F-16
У серпні 2023 року Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16.

Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Поставки літаків почнуться цього року.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє VG.

За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від росії.

"Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році", - заявив прем'єр. 

У серпні 2023 року Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16. Однак прем'єр-міністр Норвегії тоді не став розкривати ні їхню кількість, ні терміни поставки.

Інші країни, які входять до авіаційної коаліції, а саме Данія, Нідерланди та Бельгія, пообіцяли передати Україні значно більше бойових літаків, ніж зараз передає Норвегія.

Президент України Володимир Зеленський 9 липня 2024 року заявив, що Україна дуже чекає на винищувачі F-16, однак оголошених союзниками кількостей цих літаків недостатньо. Потрібно щонайменше 128 F-16, аби вийти в паритет з росіянами, які застосовують кожного дня у війні 300 літаків.

Норвегіявійнадопомога УкраїніF-16

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