Матеріали:
Теми:

Норвегія передасть Україні вісім РСЗВ великої дальності

18 травня 2023, 20:15
Норвегія передасть Україні вісім РСЗВ великої дальності
Також Україна отримає три радари артилерійського наведення Arthur.

Норвегія передасть Україні вісім РСЗВ великої дальності та три радари артилерійського наведення Arthur.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грем під час зустрічі із британським колегою Беном Воллесом.

За його словами, Норвегія надає три радари артилерійського наведення та вісім реактивних систем залпового вогню великої дальності. Передача здійснюється у тісній співпраці з Великою Британією.

"Потрібно більше озброєнь, які є дуже необхідними для України, і ми б не змогли досягти цього без тісної співпраці з Великою Британією", – сказав Бйорн Арільд Грам.

Модель РСЗВ не уточняється, але, ймовірно, йдеться про M270. Минулого року Норвегія зняла зі зберігання три такі РСЗВ і передала Великобританії, яка їх модернізувала та відправила українській армії.

M270 – це 227-мм реактивна система залпового вогню на гусеничному шасі, яку випускає компанія Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Самохідна пускова установка здатна випускати стандартні для неї реактивні снаряди на максимальну дальність стрільби до 84 км. А також ракети тактичного ракетного комплексу Lockheed Martin Army Tactical Missile System (ATACMS) на максимальну дальність 300 км.

 
радариРСЗВвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Політика
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 18 травня 2023, 17:06
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Політика
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Переклад iPress – 18 травня 2023, 12:27
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Політика
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 травня 2023, 10:11
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Україна повинна стати членом НАТО. Альянс стане сильнішим з Україною, але слабшим без неї
Україна повинна стати членом НАТО. Альянс стане сильнішим з Україною, але слабшим без неї
Переклад iPress – 17 травня 2023, 13:19
Політика
"Немає сечі терпіти ці пекельні борошна". російська пропаганда та Олімпійські ігри онлайн-ідіотів – Том Купер
Переклад iPress – 17 травня 2023, 08:34
Безпека України знаходиться на Заході і в Заході. Протистояння з росією не зможе завершитися, поки Україна не стане його частиною – Іво Даалдер
Політика
Безпека України знаходиться на Заході і в Заході. Протистояння з росією не зможе завершитися, поки Україна не стане його частиною – Іво Даалдер
Переклад iPress – 16 травня 2023, 16:02
Україна здобуде перемогу. Чому підготовка до контрнаступу України триває так довго – Марк Гертлінг
Політика
Україна здобуде перемогу. Чому підготовка до контрнаступу України триває так довго – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 травня 2023, 13:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється