Також Україна отримає три радари артилерійського наведення Arthur.

Норвегія передасть Україні вісім РСЗВ великої дальності та три радари артилерійського наведення Arthur.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грем під час зустрічі із британським колегою Беном Воллесом.

За його словами, Норвегія надає три радари артилерійського наведення та вісім реактивних систем залпового вогню великої дальності. Передача здійснюється у тісній співпраці з Великою Британією.

"Потрібно більше озброєнь, які є дуже необхідними для України, і ми б не змогли досягти цього без тісної співпраці з Великою Британією", – сказав Бйорн Арільд Грам.

Модель РСЗВ не уточняється, але, ймовірно, йдеться про M270. Минулого року Норвегія зняла зі зберігання три такі РСЗВ і передала Великобританії, яка їх модернізувала та відправила українській армії.

M270 – це 227-мм реактивна система залпового вогню на гусеничному шасі, яку випускає компанія Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Самохідна пускова установка здатна випускати стандартні для неї реактивні снаряди на максимальну дальність стрільби до 84 км. А також ракети тактичного ракетного комплексу Lockheed Martin Army Tactical Missile System (ATACMS) на максимальну дальність 300 км.