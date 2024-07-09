Норвегія передасть Україні запасні частини для гелікоптерів Sea King

Sea King - це старий тип вертольотів, і знайти запасні частини може бути непросто.

Норвегія передасть Україні запчастини до протичовнових багатоцільових гелікоптерів Sea King, що допоможе підтримувати їхню роботу і обслуговувати довгий час.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.

"Як співголова Коаліції за морський потенціал, Норвегія передасть запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, переданих Україні Німеччиною", - заявив він.

Sea King - це старий тип вертольотів, і знайти запасні частини може бути непросто. Вертольоти Sea King перебували на озброєнні Норвегії з 1973 до 2023 року, і зараз їх замінили вертольоти SAR Queen. Норвезькі вертольоти досягли своєї максимальної кількості льотних годин і не можуть бути передані в дар.

Норвегія надає Україні значну допомогу з початку російського вторгнення 2022 року. Підтримка охоплює фінансову, військову та гуманітарну допомоги.

Україна раніше отримала три Sea King від Великої Британії і шість Sea King Mk41 від Німеччини. Ці борти доволі унікальні і специфічні, тому запчастини до них шукати важко. Експлуатують такі машини сьогодні лише чотири країни (Єгипет, Пакистан, Німеччина та Індія), без урахування України. Норвегія та Британія зняли Sea King з озброєння, але мають деталі.