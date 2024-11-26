Норвегія планує збільшити підтримку України в 2025 році до $2,7 млрд

Також Норвегія виділяє 50 мільйонів норвезьких крон ($4,5 мільйона) на ініціативу "Зерно з України".

Уряд Норвегії після консультацій з опозицією пропонує збільшити допомогу Україні в 2025 році до 30 мільярдів норвезьких крон ($2,7 млрд) з 27 мільярдів крон цьогоріч.

Про це повідомляє NRK.

Норвезький уряд і опозиція розходяться в думках щодо того, якою має бути підтримка України.

Цього року Норвегія виділила 27 мільярдів норвезьких крон на підтримку України, але в проєкті державного бюджету на 2025 рік ця сума була скорочена до 15 мільярдів норвезьких крон.

Після зустрічі прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявив, що уряд пропонує подвоїти пропозицію до щонайменше 30 мільярдів норвезьких крон.

"В Україні більш серйозна ситуація. І ми хочемо, щоб Норвегія була чітким і провідним прихильником боротьби України", – сказав він.

На додаток до військової підтримки України, уряд також хоче, щоб ці гроші були використані для забезпечення та нарощування електричних потужностей та енергопостачання в Україні.

Тепер цю пропозицію мають обговорити в партійних групах.

Сам Стьоре вирушає до Стокгольму, де зустрінеться з прем'єр-міністрами країн Північної Європи та Балтії. Прем'єр-міністр Польщі також візьме участь у зустрічі.

"Підтримка України буде однією з тем на цій зустрічі", – сказав він.

І тому уряд домовився про нову зустріч з партіями в Стортингу, щоб укласти угоду про норвезьку підтримку в четвер у другій половині дня.

Норвегія минулого року схвалила програму "Нансен" на 75 мільярдів норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року – тобто з 15 мільярдами норвезьких крон щорічно.

Також Норвегія виділяє 50 мільйонів норвезьких крон ($4,5 мільйона) на ініціативу "Зерно з України".

Там зазначили, що Норвегія підтримує експорт українського зерна на ринки Африки та Близького Сходу, де немає продовольства і робить свій внесок у те, щоб їжа потрапляла до тих, хто її потребує.

Норвегія є одним із найбільших вкладників в ініціативу "Зерно з України", і разом із цим внеском внесок у програму майже $13,5 мільйонів.