Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Норвегія посилила правила надання притулку для українців з окремих регіонів

26 вересня 2024, 11:55
Норвегія посилила правила надання притулку для українців з окремих регіонів
Фото: з вільного доступу
Уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії як для українців, так і для біженців з інших країн.

Норвегія вже відмовила у тимчасовому захисті кільком українцям, які або походять з "безпечних" регіонів, або не проживали в Україні на момент вторгнення росії в 2022 році.

Про це повідомляє NRK.

Уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії як для українців, так і для біженців з інших країн.

Міністерка юстиції Емілія Енгер Мель заявила, що Норвегія зіткнулася з кризою біженців.

"Ми повинні повернутися до конкретних заходів. Але немає сумнівів, що може бути посилення (економії)", – заявила Мель.

Навесні уряд оголосив про посилення заходів щодо біженців з України, зокрема через те, що так багато з них прибули до Норвегії з початку війни в лютому 2022 року.

"У нас понад 80 тисяч українців у Норвегії. Це більше ніж у всій провінції Фіннмарк. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам надати захист тим, хто його найбільше потребує", – сказала вона.

Кільком українським біженцям вже було відмовлено у наданні притулку, підтвердила Мель в інтерв'ю NRK.

При цьому нікого поки не висилають примусово. Декільком не надають місця проживання

У травні стало відомо, що уряд запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців.

Це стосувалося, зокрема, українців, які не були на батьківщині, коли почалася війна.

Тоді головне правило колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджене на початку війни, перестало діяти.

Це означає, що ті, хто не відповідає вимогам колективного захисту, не отримають посвідку на проживання.

Це стосується, зокрема, тих, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду сюди.

Але також і ті, хто приїхав з регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним, можуть отримати відмову у наданні дозволу. На початку вересня був розширений список регіонів, які вважають безпечними: Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.

"Це власна оцінка міграційного відомства, але я думаю, що вона правильна в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Україна має фронт у війні, яка є жорстокою і жахливою, але є також частини країни, де воєнні дії відбуваються не так часто", – зазначила Мель.

Українці з інших областей все ще мають право на колективний захист. Але Мель не відповіла, чи буде це правило діяти наступного року.

"Ми весь час говорили, що це тимчасовий захист для українців. Наразі він триває, тому що війна все ще триває", – сказала вона.

Норвегіябіженці

Останні матеріали

Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Технології
Для України. Франція модернізує свої літаки Mirage 2000 цікавими новинками – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 23:40
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв'язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Політика
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 00:22
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Технології
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 15:43
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Політика
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 12:22
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Cуспільство
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 01:48
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється