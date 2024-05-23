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ПОЛІТИКА

Норвегія посилила правила в'їзду громадян росії в країну

23 травня 2024, 09:56
Норвегія посилила правила в'їзду громадян росії в країну
Фото: Главком
Зміни набувають чинності з 29 травня.

Уряд Норвегії ще більше посилює умови в'їзду до країни громадян рф, якщо метою поїздки є туризм.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Зміни набувають чинності з 29 травня.

Уряд Норвегії посилив практику видачі віз для росіян навесні 2022 року, і після цього туристичні візи для росіян, як правило, не видаються. Наразі умови в'їзду ще більше посилюються.

"Рішення про посилення правил в'їзду відповідає норвезькій лінії на те, щоб бути разом із союзниками та партнерами у протидії незаконній загарбницькій війні росії проти України", – заявила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель.

Зміна означає, що поліція може відмовляти у в’їзді російським громадянам, на яких поширюється дія оновлених правил.

Громадянам росії, метою яких є туризм та інші несуттєві поїздки, буде відмовлено у в’їзді при перетині зовнішнього кордону. Посилення стосується як тих, хто має візи, видані Норвегією до посилення візової практики навесні 2022 року, так і тих, хто має візи, видані іншими країнами Шенгенської зони.

Винятки будуть надаватися в окремих випадках, наприклад, для відвідування близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), які проживають у Норвегії, а також для громадян росії, які працюють або навчаються в Норвегії або інших країнах Шенгенської зони.

Норвегіякордонросія загроза

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