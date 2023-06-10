Норвегія продала Румунії 32 винищувачі F-16

Сума угоди склала €388 млн.

Частина винищувачів вже перебувають в процесі передання.

Американський уряд дозволив Норвегії продати винищувачі F-16 Fighting Falcon. Покупцем є Міністерство оборони Румунії.

Про це повідомляє офіційний сайтМіноборони Норвегії.

Наприкінці минулого року Румунія підписала контракт із Норвегією на купівлю 32 літаків четвертого покоління. Сума угоди склала €388 млн. Винищувачі пройдуть технічне обслуговування перед відправленням.

Раніше скандинавська країна виключила можливість скасування угоди для надання F-16 Україні. Про це наприкінці минулого місяця заявив Йонас Гар Стере, прем'єр-міністр Норвегії.

Румунія завдяки F-16 зможе вивести з експлуатації радянські літаки МіГ-21. Водночас Норвегія минулого року відправила на зберігання останні F-16. Вони будуть замінені винищувачами п'ятого покоління F-35 Lightning II.

Говорячи про допомогу Україні, в теорії Норвегії є що запропонувати. Скандинавська країна визначила 57 літаків F-16 як доступні для продажу. Покупцем 12 винищувачів стала компанія Draken Internation, але поставки ще не завершилися.