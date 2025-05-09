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Норвегія продовжить угоду з ЄС про медичну евакуацію українців

09 травня 2025, 21:33
Норвегія продовжить угоду з ЄС про медичну евакуацію українців
Фото: Главком
Норвегія надає експертизу та здійснює поставки медичного обладнання, медикаментів та іншої матеріальної допомоги, а також транспорт для медичної евакуації
Уряд Норвегії продовжує угоду з Європейським Союзом щодо евакуації українських пацієнтів до 31 березня 2026 року.
 
Про це йдеться уповідомленні на сайті уряду.
 
"Операція з медичної евакуації є хорошим прикладом того, як ми можемо працювати разом, щоб підтримати Україну. Норвезькі служби охорони здоров’я виконали величезну роботу, надавши допомогу понад 450 українським пацієнтам, які пройшли лікування в Норвегії. Я радий, що тепер ми зможемо продовжувати надавати цю життєво важливу допомогу", — зазначає міністр охорони здоров’я Норвегії Ян Крістіан Вестре.
 
Навесні 2022 року Норвегія вперше почала транспортувати українських пацієнтів. Із серпня 2022 року Норвегія також забезпечує регулярні щотижневі рейси для евакуації українських пацієнтів до країн Європи через Механізм цивільного захисту ЄС.
 
До медичної евакуації з України залучені кілька норвезьких міністерств, регіональних органів охорони здоров’я та Норвезький директорат охорони здоров’я, а також Об’єднані медичні служби Збройних сил Норвегії, авіакомпанія Scandinavian Airlines та Норвезький директорат цивільного захисту.
 
У межах угоди було перевезено близько 2400 пацієнтів до Норвегії та інших європейських країн. Понад 450 пацієнтів отримали медичну допомогу в Норвегії.

 

Норвегіявійна в Україніросія окупанти

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