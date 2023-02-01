Норвегія профінансує через ЄБРР імпортний газ для України

Уряд Норвегії профінансує закупівлю імпортного газу для України на суму до 188,8 млн євро. Ці гроші виділить грантом Європейський банк реконструкції та розвитку.

Як повідомляє група "Нафтогаз", відповідну угоду підписали голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне 1 лютого 2023 року.

"Це безповоротне грантове фінансування, яке допоможе нашій країні залишатися стійкою попри складну ситуацію в енергетиці. Воно не передбачає повернення коштів, стягнення будь-яких процентів чи зборів з Нафтогазу та українського уряду", – зазначається у повідомленні.