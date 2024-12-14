Норвегія профінансує навчання українських пілотів F-16 у Португалії

Норвегія фінансує підготовку пілотів і техніків ВПС України в рамках Коаліції ППО.

Норвегія виділила фінансування на підготовку українських пілотів винищувачів F-16, а також технічного персоналу на 2025 рік. Навчання, які раніше проходили в Данії, перенесуть у Португалію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Норвегії.

У відомстві зазначили, що ці заходи є частиною внеску Норвегії в міжнародну Коаліцію протиповітряної оборони, яка спрямована на зміцнення Військово-повітряних сил України.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам підкреслив важливість підтримки України, наголосивши, що її боротьба є ключовою для безпеки Норвегії та всієї Європи.

"Боротьба, яку ведуть українці, є екзистенційною та важливою як для безпеки Норвегії, так і для Європи. Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну й шукати нові можливості для зміцнення її обороноздатності. Я пишаюся зусиллями норвезького персоналу, які допомагають забезпечити найкращу підготовку для українських льотчиків, техніків і наземного персоналу", ‒ заявив Грам.

Посадовець зазначив, що передача навчання до Португалії є тимчасовим рішенням. У майбутньому подальше місце проведення тренувань визначатиме Коаліція ВПС.