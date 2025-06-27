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Норвегія приєдналась до 17-го пакета санкцій ЄС проти росії

27 червня 2025, 19:32
Норвегія приєдналась до 17-го пакета санкцій ЄС проти росії
Фото: Главком
Нові санкції ЄС, які впровадила Норвегія, стосуються майже 200 суден із "тіньового флоту"
Уряд Норвегії оголосив про впровадження заходів, які відповідають 17-му пакету санкцій Європейського Союзу проти росії.
 
Про це йдеться в повідомленні норвезького уряду.
 
Нові санкції ЄС, які впровадила Норвегія, стосуються майже 200 суден із "тіньового флоту", які росія використовує для продажу нафти, а також фізичних та юридичних осіб, які допомагають російському військовому комплексу.
 
"Санкції є сигналом про те, що Норвегія та ЄС продовжують тиск на росію", – підкреслив норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.
 
Він назвав приєднання Норвегії до санкцій "важливим внеском у загальний тиск Європи на росію за її незаконну загарбницьку війну".
 
Як відомо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти росії за війну проти України та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.
Норвегіявійна в УкраїніСанкції проти рфросія окупанти

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