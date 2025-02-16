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Норвегія приєдналася до Коаліції дронів

16 лютого 2025, 16:25
Норвегія приєдналася до Коаліції дронів
Фото: Главком
Приєднання Норвегії зміцнить фінансові можливості виробництва дронів для України.
Норвегія приєдналася до міжнародної Коаліції дронів для підтримки України і стала 18-ю країною – учасницею ініціативи.
 
Про це повідомляє у мережі "Х" очільник Міноборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.
 
"Норвегія рада приєднатися до міжнародної коаліції безпілотників, очолюваної Латвією і Великою Британією, того ж тижня, коли ця коаліція відзначає свою річницю. Будуємо міцний альянс для підтримки України", — йдеться у повідомленні.
 
Відповідний документ щодо участі країни у коаліції дронів підписав міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.
 
Очікується, що приєднання до коаліції дозволить розширити фінансові можливості для замовлень і виробництва БпЛА та їх передачі Україні.
Норвегіядронивійна в Україніросія окупанти

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