Норвегія приєдналася до Коаліції дронів для України
11 квітня 2025, 14:55
Фото: x.com/Forsvarsdep
Зараз в коаліції 18 країн
Норвегія офіційно приєдналася до Коаліції дронів для України, яку очолюють Велика Британія та Латвія.
Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії в соцмережі Х.
Відповідний документ підписав сьогодні у Брюсселі міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.
"Норвегія тепер офіційно є частиною міжнародної Коаліції дронів на чолі з Латвією та Британією. Разом ми будуємо міцний альянс на підтримку України", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що коаліція дронів була сформована в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ідею запропонувала Латвія. Разом із Великою Британією вони координують роботу коаліції.