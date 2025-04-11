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​Норвегія приєдналася до Коаліції дронів для України

11 квітня 2025, 14:55
​Норвегія приєдналася до Коаліції дронів для України
Фото: x.com/Forsvarsdep
Зараз в коаліції 18 країн
Норвегія офіційно приєдналася до Коаліції дронів для України, яку очолюють Велика Британія та Латвія.
 
Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії в соцмережі Х.
 
Відповідний документ підписав сьогодні у Брюсселі міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.
 
"Норвегія тепер офіційно є частиною міжнародної Коаліції дронів на чолі з Латвією та Британією. Разом ми будуємо міцний альянс на підтримку України", - йдеться у дописі.
 
Нагадаємо, що коаліція дронів була сформована в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ідею запропонувала Латвія. Разом із Великою Британією вони координують роботу коаліції. 

 

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