Норвегія розкритикувала санкції США проти суддів Міжнародного кримінального суду

"Важливо, щоб МКС мав можливість виконувати свій мандат відповідно до Римського статуту", — вважає глава норвезького МЗС.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив про підтримку Міжнародного кримінального суду після запровадження США санкцій проти чотирьох суддів МКС.

Про це пише NTB.

"Рішуче засуджую санкції США проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду", — наголосив Ейде.

За його словами, МКС відіграє ключову роль у боротьбі з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини.

"Важливо, щоб МКС мав можливість виконувати свій мандат відповідно до Римського статуту" — додав глава норвезького МЗС.