Норвегія розширила перелік безпечних областей в Україні

Це зменшить захист для біженців.

Норвезький уряд визнав ще декілька областей України безпечними – і люди, які там проживають, не зможуть більше отримати колективний захист у Норвегії.

Про це повідомив норвезький Директорат у справах іноземців (UDI).

Зокрема, з 13 січня директорат визнав ще кілька областей України безпечними.

Відтепер Норвегія вважає безпечними Черкаську, Чернівецьку, Івано-Франківську, Хмельницьку, Кіровоградську, Київську (область, не місто), Львівську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Вінницьку, Волинську, Закарпатську та Житомирську області.

Якщо людина, яка подає заявку на захист у Норвегії, проживала в "безпечній" області, то заявку розглянуть в індивідуальному порядку. Критерії для отримання індивідуального захисту у Норвегії набагато суворіші, ніж для колективного захисту.

До уваги буде прийматися те, чи може українська влада надати людині захист. Також норвезька влада буде визначати, чи є в Україні області, які вважаються безпечними та придатними для перебування людини, незалежно від того, чи проживала ця людина раніше в цих областях.