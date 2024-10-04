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ПОЛІТИКА

Норвегія спрямовує $23,6 млн на інвестиції в Україну

04 жовтня 2024, 14:57
Норвегія спрямовує $23,6 млн на інвестиції в Україну
Фото: Главком
Цей капітал дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

Уряд Норвегії планує спрямувати 250 млн норвезьких крон (близько $23,6 млн) на інвестиції Norfund (Норвезького інвестиційного фонду для країн, що розвиваються) в Україну. 

Про це повідомило Міністерство економіки.

Як зазначили у Мінекономіки, норвезький уряд дозволив Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються, Norfund інвестувати в Україну. 

Цей капітал дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Зазначається, що країна планує продовжити цю ініціативу впродовж наступних років.

За словами міністерки міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Крістіансен Твіннерейм, Norfund має досвід роботи на ринках із високими ризиками, тому стане важливим інструментом для залучення інвестицій приватного сектору в проєкти відновлення.

Зокрема, це також допоможе зменшити розрив між нагальними потребами України у відбудові та обсягами доступного фінансування.

Як відомо, програма підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) – норвезька цивільна та військова програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 років. Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначається щорічно відповідно до потреб України.

Норвегіявійнаінвестиціїдопомога Україні

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