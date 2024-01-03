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Норвегія відправить два F-16 до Данії для навчань українських пілотів – Reuters

03 січня 2024, 14:11
Норвегія відправить два F-16 до Данії для навчань українських пілотів – Reuters
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії.

Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів їхньому використанню.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, повідомляє Reuters.

За словами міністра, Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні українських пілотів.

Водночас норвезькі військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на винищувачі п'ятого покоління F-35.

Раніше Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16.

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