Норвегія відправить два F-16 до Данії для навчань українських пілотів – Reuters

Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії.

Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів їхньому використанню.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, повідомляє Reuters.

За словами міністра, Норвегія вже відправила 10 інструкторів до Данії, щоб допомогти в навчанні українських пілотів.

Водночас норвезькі військово-повітряні сили замінили власні літаки F-16 на винищувачі п'ятого покоління F-35.

Раніше Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16.