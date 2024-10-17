Норвегія відправить шість винищувачів F-16 Україні найближчим часом

Умєров розповів, що під час засідання Ради Україна-НАТО провів переговори з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом.

Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16. Шість літаків доставлять найближчим часом.

Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

Умєров розповів, що під час засідання Ради Україна-НАТО провів переговори з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом. Український чиновник подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України.

Міністри під час переговорів обговорювали поточну ситуацію на фронті та потреби України, зокрема у сфері далекобійної зброї. Також було досягнуто конкретних домовленостей щодо посилення української протиповітряної оборони.

"Окремий фокус - авіаційна складова. Зокрема, посилення наших можливостей винищувачами F-16. Норвегія продовжить підтримку та надасть Україні шість літаків найближчим часом", - зазначив Умєров.

Також, за словами глави українського Міноборони, він обговорив із норвезьким колегою розвиток української оборонної промисловості. Зокрема, Умєров запросив Норвегію приєднатися до прямого фінансування українських оборонних підприємств, як це вже зробила Данія.

При цьому міністр оборони України запропонував Норвегії навчити та забезпечити технікою одну бригаду ЗСУ. Нині таку ініціативу здійснює Франція.

За даними WSJ, Україна не зможе отримати повну ексадрилью F-16 (20 літаків та 40 пілотів) до кінця року. Це може статися лише наступного року.