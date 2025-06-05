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Норвегія внесла 86 млн євро у фонд EPF для підтримки України

05 червня 2025, 15:33
Норвегія внесла 86 млн євро у фонд EPF для підтримки України
Фото: Главком
Гроші підуть на артилерійські боєприпаси великого калібру для ЗСУ
Європейська Рада прийняла добровільний фінансовий внесок Норвегії роміром 1 мільярд норвезьких крон (86 мільйонів євро) для підтримки української армії через Європейський фонд миру (EPF).
 
Про це повідомляє пресслужби ЄС.
 
"Цей внесок підкреслює залученість Норвегії до спільних європейських зусиль щодо підтримки України, а також готовність країни зробити внесок у ініціативу Високого представника щодо постачання Збройним силам України артилерійських боєприпасів великого калібру", – йдеться у повідомленні
 
У квітні 2025 року Висока представниця ЄС Кая Каллас оголосила про амбітну ціль – два мільйони пострілів великокаліберних артилерійських боєприпасів для України, які мають бути поставлені державами-членами ЄС у 2025 році. ЄС та держави-члени, що беруть участь, вже досягли приблизно двох третин цієї цілі завдяки спільним поставкам та зобов'язанням. Внесок Норвегії доповнює цільовий показник у два мільйони.
 
Загалом 470 мільйонів євро виділено на артилерійські боєприпаси великого калібру в рамках другого платежу, який зараз виплачується.
 
Європейський фонд миру було створено у березні 2021 року для фінансування заходів у рамках спільної зовнішньої та безпекової політики. 
Норвегіявійна в Україніросія окупанти

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