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Норвегія впродовж п’яти років надасть Україні близько €7 млрд допомоги

21 липня 2023, 18:57
Норвегія впродовж п’яти років надасть Україні близько €7 млрд допомоги
Фото: webdiscover
Серед іншого, сторони обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сфері прикордонної безпеки.

Норвегія протягом п’яти років надаватиме допомогу Україні на суму близько 7 млрд євро.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.

Пані посол Королівства Норвегія в Україні Хелене Санд Андресен на зустрічі з керівництвом ДПСУ зазначила, що Норвегія допомагатиме Україні й надалі.

"Сторони також обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сфері прикордонної безпеки та подальшу співпрацю в умовах стримування Україною повномасштабної російської агресії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Норвегія та Велика Британія анонсували допомогу Чорнобильській зоні на понад 5 млн євро. 

До того ж Норвегія передасть Україні два ЗРК NASAMS із додатковими центрами управління вогнем, пусковими установками і запчастинами. 

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