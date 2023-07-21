Норвегія впродовж п’яти років надасть Україні близько €7 млрд допомоги
Норвегія протягом п’яти років надаватиме допомогу Україні на суму близько 7 млрд євро.
Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.
Пані посол Королівства Норвегія в Україні Хелене Санд Андресен на зустрічі з керівництвом ДПСУ зазначила, що Норвегія допомагатиме Україні й надалі.
"Сторони також обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сфері прикордонної безпеки та подальшу співпрацю в умовах стримування Україною повномасштабної російської агресії", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Норвегія та Велика Британія анонсували допомогу Чорнобильській зоні на понад 5 млн євро.
До того ж Норвегія передасть Україні два ЗРК NASAMS із додатковими центрами управління вогнем, пусковими установками і запчастинами.