Норвегія виділяє €140 млн на закупівлю снарядів для України

Також Норвегія приєдналася до Коаліції протиповітряної оборони.

Норвегія виділяє 140 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у співпраці з Чехією. Крім того, країна приєдналася до Коаліції протиповітряної оборони.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

"Для нас важливо, щоб норвезька військова підтримка допомагала покривати потреби, які є пріоритетними для України в її боротьбі", — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

У Міноборони України висловили вдячність норвезьким партнерам за підтримку та забезпечення критичних військових потреб, зокрема артилерійських снарядів та посилення протиповітряної оборони.